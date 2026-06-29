¢£¡Ö»³¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÎÀ¼¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡õ´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂçºå¸ø±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ²áµî¥é¥¤¥Ö±ÇÁü①～③ 6·î27Æü¡¢28Æü¤Ëµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØRyosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y?¡ÙÂçºå¸ø±é¡£¸ø±é½ª¤ï¤ê¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¸ø¼°SNS¤È¡¢Ryosuke Yamada¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Ryosuke Yamada¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤¹