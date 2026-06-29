日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 325( 325) TOPIX先物 9月限 139( 137) 日経225ミニ 9月限 116( 0) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限23(