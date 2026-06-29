日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 12192( 11951) 12月限71(71) TOPIX先物 9月限8103(8103) 日経225ミニ 7月限 10472( 10472) 8月限75(7