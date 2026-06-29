日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 17586( 15239) 12月限54(54) TOPIX先物 9月限 15725( 15682) 日経225ミニ 7月限 19582( 16332) 8月限 142( 14