日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万8500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7( 7) SBI証券 5( 5) 松井証券 2( 2) ◯6万9000円プット 取引高(