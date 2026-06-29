日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯7万500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 51(51) 楽天証券 8( 4) BNPパリバ証券 3( 3) 三菱UFJeスマート 2(