29日午後、新潟市西区で海水浴をしていたとみられる男子高校生3人がおぼれ、1人の行方が分かっていません。 水難事故が発生したのは、新潟市西区上新栄町の沖合約50mの地点です。警察によりますと29日午後3時ごろ、近くで釣りをしていた人から「男子高校生3人が沖合でおぼれている」と110番通報がありました。このうち2人は自力で岸に上がるなどしましたが命に別状はありません。残る1人の行方がわからなくなり、先ほど救助さ