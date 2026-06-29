きょう、国会では衆議院の議員定数削減法案が審議入りしました。ただ、野党側は猛反発し委員会を揃って欠席。国会の会期末まで3週間を切るなか、与野党の対立が激しくなっています。きょう午後、衆議院で開かれた法案を審議するための委員会。本来ならば、ほとんどの席が議員で埋まっているはずなのですが、空席が目立ちます。揃って欠席したのは野党の議員たち。委員会が始まる前には、与党側への怒りをあらわにしていました。中