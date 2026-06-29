6月29日朝早く、近鉄京都線で普通電車が脱線する事故がありましたが、始発前の点検では異常は認められなかったということです。 （近畿日本鉄道 高浦仁史 上席執行役員）「誠に申し訳ありませんでした」 29日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で、始発の4両編成の普通電車が出発して120メートルほどで脱線しました。 乗客乗員33人にけがはありませんでした。 近畿日本鉄道によりますと脱線した時の速度は時速20