週明け29日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝161円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比20銭円安ドル高の1ドル＝161円82〜83銭。ユーロは50銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円51〜55銭。政府が経済財政運営の指針「骨太方針」で日銀の利上げをけん制するとの報道を受けて、利上げが遅れるとの思惑から円が売られた。ただ下げ幅は限定的で、市場関係者は「政府・日銀による為替介入への警戒感が円安の進行を抑制して