あすに迫ったサッカーワールドカップの日本対ブラジル戦。決戦の地アメリカ・ヒューストンには両国のサポーターが駆けつけています。「絶対に勝ってほしい」「絶対に勝ってほしいですね」「勝つぞー」「2-0で勝ちたい」「圧勝してほしい」「堂安とか久保とか」「ハットトリックしてほしい」半年かけて作った、こんな必勝祈願グッズを持ってきた人も。沖縄から「千羽ヤンバルクイナです。（ヤンバルクイナは）飛べないけど走るのが