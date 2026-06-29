特殊詐欺事件をめぐり、個人情報を提供し、犯行を手助けしたとして逮捕された39歳の男性が不起訴処分となりました。去年3月、仲間と共謀し、兵庫県の高齢女性から現金をだましとる際に、女性が現金を振り込んだ口座に関する個人情報を仲間に提供し犯行を手助けしたとして去年10月に逮捕された39歳の男性について、さいたま地検は29日付で不起訴処分としました。さいたま地検は「起訴するに足りる犯罪の嫌疑は不十分との判断に至り