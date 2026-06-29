【あすの天気】あす（火）は、梅雨明けした沖縄に代わって、九州で雨の範囲が広がるでしょう。雨脚の強まる時間帯もありそうです。午前中は日差しの届くところが多いものの、午後は西日本では所々でにわか雨が降りやすくなります。また、上空の寒気や日中の気温上昇などの影響で、大気の状態が不安定となっていて、東日本の山沿いを中心に急な雷雨の可能性があります。急な強い雨や、落雷、突風、ひょうなどにお気を付けください。