ボートレース児島のG2「モーターボート大賞」が30日、開幕する。29日は前検が行われた。吉田拡郎の12年ぶり2度目のSG優勝で閉幕した鳴門グランドチャンピオン。この吉田を師匠にもつ前原大道（29＝岡山）が刺激を受けないわけはない。今節の活躍にも期待だが、尼崎ダービー（10月27日〜11月1日）の選考期間が7月末までと迫っている。28日時点で選出順位は56位とボーダー付近につけていて「今節を入れて残りは3節、頑張りたいで