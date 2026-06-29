3月に発生した石川県白山市の地すべりで、7月上旬から復旧工事の前段階となるボーリング調査が行われることになりました。調査は9月ごろまでかかる見通しで、避難指示の解除の見通しは立っていません。石川県庁で復旧工事の方法などを検討する有識者委員会が開かれ、今後の対応が協議されました。県によると、白山市河合町の地すべり現場では、6月上旬までに地下水を抜く配管設備などの応急対策工事が完了し、一定の安全が確