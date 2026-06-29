能登半島地震を受けて能登に整備された仮設商店街や輪島塗の仮設工房。その賃料について国は無償化としている期間をさらに2年間延長し、最大5年間とすると発表しました対象となるのは能登の5つの市や町の仮設商店街や工房など、合わせて27か所です。これらの施設は自治体が借り上げたプレハブなどで営業が行われ、国の補助制度によって最大3年間を期限に事業者に無償で貸し出されていました。 しかし、早いところではことしの