◆第６１回北九州記念・Ｇ３（７月５日、小倉競馬場・芝１２００メートル）前走の谷川岳Ｓで２４年のデイリー杯２歳Ｓ以来の勝利を挙げたランフォーヴァウ（牝４歳、栗東・福永祐一厩舎、父ロードカナロア）は今回が初の１２００メートル戦となる。福永調教師は「１２００メートルがどうかだけど、前走の１４００メートルの内容ならという感じ。（父が）カナロアだしね。ブリンカーも効いていると思う」と手応えを感じ取っている