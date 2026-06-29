高齢ドライバーによる交通事故を防ごうと29日、福岡市東区の自動車学校で、運転操作の基本を再確認する講習会が開かれました。参加者は警察官らの指導を受けながら、安全運転の重要性を学びました。福岡市東区の自動車学校では、東警察署やJAFなどが合同で、高齢ドライバーを対象にした運転講習会を開きました。講習会には65歳から83歳までの男女16人のドライバーが参加し、サポートカーによる自動