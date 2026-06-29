中国政府は29日、レアアースなどを含む軍民両用品の輸出禁止リストに日本の20の団体と企業を追加すると発表しました。木原官房長官「決して許容できず、極めて遺憾であります。我が国政府から強く抗議するとともに、措置の撤回を求めたところです」一方、木原官房長官は中国側の措置を強く非難しました。日本企業に与える影響については、「精査を行い、必要な対応を行っていく」としています。