のんびり寛いでいるラブラドールレトリバーさんに、帰りが遅くなることを報告した結果…。思った以上に『不服そうな反応』が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で3万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：『今日は帰りが遅くなります』と大型犬に伝えた結果→不服そうに…わかりやす過ぎる『表情』】 大型犬に『今日は帰