ルフトハンザ・ドイツ航空とスイス・インターナショナル・エアラインズは、ファーストクラス「スイートプラス」の座席指定料金を、7月1日搭乗分から1人での利用でも無料とする。ファーストクラス4席のうち、スイートプラスは中央列の2人利用向けの座席となる。ダブルベッドとして利用することも可能で、2人目のファーストクラス運賃は半額となる。スイートプラスは、幅約1メートルで、ほぼ天井までの高さのパーティションとドア付