山形県内では週末、クマの目撃情報が１０件以上確認されました。 【写真を見る】この土日に10件以上クマの目撃が…公園の閉鎖やイベントの中止など影響広がるきょうも各地でクマ出没（山形） 山形市では大学近くでの相次ぐ目撃で、公園が閉鎖になったほか、イベントが中止されるなど影響が出ています。 藤井響樹アナウンサー「山形市の悠創の丘の近くに来ています。普段は散歩や展望台の景色を楽しもうと訪れる人が多い