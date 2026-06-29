人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）周囲を気にし過ぎると失敗を招くかも。等身大のあなたで過ごすこと。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）お世話になった人にはしっかりお礼を。忘れると人望ダウンに……。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ