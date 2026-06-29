3月、石川県白山市の鳥越地区で発生した大規模な地滑り。地下水を抜くためのボーリング工事が終わり、地滑りの動きが収まってきたことから、県は7月上旬にも本復旧に向けた斜面の調査に着手します。白山市河合町では3月、幅100メートル、長さ200メートルにわたって地滑りが発生。現場周辺では今も避難指示が解除されず、ふもとにある高齢者施設の入居者らが戻れない状態が続いています。29日開かれた2回目の対策会議で、県から地下