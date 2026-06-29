紀陽除虫菊は、敷くだけでダニの繁殖を抑制する「ダニ繁殖抑制シートダニ BRAKE（ブレーキ）」を発売する。ポリプロピレン製90×60cmの薄い白いシート。材質にスパンボンド不織布「ボナレックス」を採用。無機系抗菌剤（銀イオン）と、無機系ダニ抑制剤（セラミック）を配合しており、ダニの発生が気になる場所に敷くだけで、ダニの繁殖を抑える。殺虫剤は不使用。ベッド、ふとん、畳、絨毯、カーペットなど敷物の下、タンス、衣装