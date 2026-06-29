「一般戦」（２９日、多摩川）松竹大輔（３９）＝愛知・１００期・Ｂ１＝が２９日の２日目７Ｒで１着。インから逃げてシリーズ初白星を獲得した。レース後は「ペラは片面だけ叩いて、足はめちゃくちゃいい。伸びが良くて、回転の上がりも良くなって、伸びに直結するようになりました」と手応えをつかんでいた。２走１４点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想定した場合）となった３０日の３日目を見据えても「２Ｍ