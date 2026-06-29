鉄板の上で香ばしい音を奏でるステーキの王様、サーロイン。肉の日の29日、都内のステーキ店は和牛サーロインの切り落とし130gがひと皿無料になるサービスを実施しました。かめばかむほど脂が出てきてとろけるようなおいしさが口の中、広がります。肉の日の29日だけの大盤振る舞いに客は「ラッキーですよね。最高です」と大満足。ステーキのどん営業企画部・柴山仁課長：和牛ステーキを一皿とはいえしっかり味わっていただいて、