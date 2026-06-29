ふなっしーとJO1の豆原一成さん 岡山県の魅力をPRするプロジェクトのキックオフイベントが東京で開かれ、真庭市出身でボーイズグループJO1の豆原一成さんと、梨の妖精なのに岡山の桃が大好きだというふなっしーが出演しました。 ふなっしー「公式設定で桃が好きって言ってるなし」豆原さん「岡山のキャラクターじゃないよなとか思いながら……桃が好きでということなんですね！」