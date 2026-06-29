岡山県教育委員会岡山・北区内山下 岡山県教育委員会は6月26日、東京都北区の小学校で発生した火災を受けて、県立学校に対して、校内の臨時点検などを行うよう通知しました。 県教委によりますと、通知の対象は高校や特別支援学校など県立の全69校です。 通知では、地上へ滑り降りる「救助袋」など避難器具の点検を求めています。また、火災のあった小学校では、音楽準備室が出火元とみられていることを踏まえて、「