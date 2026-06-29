民間の調査会社によりますと、7月に値上がりする食品・飲料品は、3か月ぶりに2000品目を超える見通しです。その一方で、家計の厳しさを少しでも和らげようという、販売側の努力や工夫もみられます。6月29日、福岡市のスーパーのバックヤードをのぞいてみると。■中村安里記者「こちらでは来月の値上げに向けて、値札を切り替えるための準備が進められています。」台の上には、7月からの価格を反映した値札が並ん