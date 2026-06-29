２７日、杭台高速鉄道の嵊州新昌駅で改札を通る利用客。（嵊州＝新華社配信）【新華社杭州6月29日】中国で初めて民間資本が株式の過半を占める高速鉄道、杭台高速鉄道は27日時点で旅客数が累計1億人を超えた。鉄道部門の統計で明らかになった。浙江省の杭州、紹興、台州3市を結ぶ同鉄道は、全長266.9キロ、設計時速350キロ。2022年1月8日の開通以来、4万3100往復以上が運行され、旅客数の年平均成長率は71.0％に上