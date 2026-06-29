記者会見する日本原燃の増田尚宏社長＝29日午前、青森市日本原燃の増田尚宏社長は29日、青森市で記者会見し、青森県六ケ所村に建設中の核燃料再処理工場について、2026年度内を目標とする完成時期がずれ込む可能性があると言及した。過去の試験運転で出た高レベル放射性廃液の処理を工場完成前に実施してリスク低減を図ることを検討しているため。27年度を目指す操業開始時期に影響はないとしている。増田氏は、完成時期につい