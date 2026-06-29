秋田の夏の風物詩「秋田竿燈まつり」の開催まで1か月余りとなりました。会場では観覧席の設置作業が始まりました。鴨下アナウンサー「夏のような強い日差しが照り付けている秋田市です。この作業風景を見ると夏が近づいている感じがしますねえ～秋田市では竿燈まつりの観覧席の設置作業がきょうから始まりました」今年も8月3日から6日までの4日間、秋田市の通称・竿燈大通りを会場に行われる「秋田竿燈まつり」。開催