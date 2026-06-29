病気療養中の前の町長の失職に伴う八郎潟町の町長選挙が28日行われ、佐藤友紀氏が新人同士の一騎打ちを制し、初当選を果たしました。一夜明けた29日、初めて登庁した佐藤氏は「町民の皆さまのために全力で頑張っていく」と意気込みを語りました。八郎潟町長選挙の開票作業が始まった28日午後7時ごろ、佐藤氏の選挙事務所前に多くの町民が駆けつけていました。そして、午後7時40分ごろ。薬剤師の佐藤友紀氏47歳が初当選を果たしまし