日本ゴルフツアー機構（JGTO）は29日、「定例理事会」を実施。終了後に諸星裕会長、倉本昌弘副会長が囲み取材に応じた。【写真】盛大に行われた新会社「Jツアー」の記者会見理事会では、今季のツアー初戦で今年3月にニュージーランドで行われた日本と豪州ツアーとの共催の新規大会「ISPS HANDA Japan-Australasia Championship」が、来年も3月1週目に開催されることが決まったと発表した。 今年はJGTOから66人が出場。トラビ