衆議院議員の定数を削減する法案が衆議院の委員会で審議入りしましたが、反発する野党は審議に応じませんでした。中道改革連合の重徳国対委員長は自民党の梶山国対委員長と会談し、定数削減法案と副首都法案について、野党の反対を押し切り、与党の委員長が職権で審議入りを決めたことに抗議しました。中道・重徳国対委員長：断固抗議を申し入れる。そして撤回を求めた。自民・梶山国対委員長：今の時点では受け入れられないという