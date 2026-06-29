■これまでのあらすじ妻が謎の女に出会ったのは、夫の病室でのことだった。女は夫が経営するスナックのママだと名乗るが、妻は夫と彼女がそれだけの関係ではないことを知っていた。さらに女が帰ったあと、妻は病室に隠してあった見舞い品を見つける。病室のベッドサイドにあの女（みなみ）が持ってきたお酒がありました。飲酒禁止なのに…。治療する気があるのかと問い詰めても、夫は開き直って意味のわからないことを言い出しまし