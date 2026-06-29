歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーの田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることを発表した。【もっと読む】田中みな実が余裕で受かる青山学院大文学部に決めたワケ 生まれ育った米国から小6で帰国して中学受験29日に亀梨はファンクラブサイトに直筆の文書をアップし《この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています》などと自らのファンに伝えた。そして