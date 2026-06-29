笠岡市役所 笠岡市は6月29日、市内で名古屋税関の職員をかたる特殊詐欺のアポ電が相次いでいるとして、注意を呼び掛けています。 市や笠岡警察署によりますと、6月29日、市内で少なくとも3件の不審な電話が確認されているということです。いずれも、自動音声のような声で名古屋税関の職員を名乗り、「伝えたいことがあるので、1番を押してほしい」という趣旨の電話だったということで、笠岡警察署は詐欺の電話とみていま