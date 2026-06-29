サッカーW杯で解説を務める本田圭佑（40）の"名言"が話題になっている。本田は日本時間6月29日深夜の日本対ブラジル戦でも、NHK-BSに登場する。1次リーグ初戦のオランダ戦では相手チームのキーマンを「うざい」と言ったり、カメラが捉えた観客に「誰？」とツッコミを入れたり、にわかファンの耳にも残るような言葉を連発している。【もっと読む】本田圭佑「イケイケどんどん！」でサッカーＷ杯盛り上げ 期待される「流行語大賞」