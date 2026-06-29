麻薬取締法違反容疑で逮捕と報じられた職業不詳の20代の女が「人気グラドル」だったと報じられ、ネットで話題になっている。【写真】大麻所持の清水尋也、保釈後も広がる波紋…水面下で進む"芋づる式逮捕"に芸能界は戦々恐々高知市内の駐車場で麻薬のケタミンを所持していたとして、高知県警は麻薬取締法違反の疑いで28歳の男を6月10日に逮捕。この男と行動を共にしていた神奈川県に住む20代の女を調べたところ、ケタミン所持