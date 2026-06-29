高橋一生（45）主演「リボーン 〜最後のヒーロー〜」（テレビ朝日系）と、岡田将生（36）主演「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の最終回は、《視聴者に解釈を委ねすぎ》なんてツッコミも入っていた。堤真一（61）主演のTBS日曜劇場「GIFT」も、準主役のキャラが最終回直前に突然の死を遂げて……。【もっと読む】「銀河の一票」野呂佳代と並ぶ注目株は56歳名脇役 “ガラさん”の存在感でブレークの予感「この3作品は最終回、もしくは