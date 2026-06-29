日本時間１８時００分にユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者信頼感指数（確報値）（6月）18:00 予想-17.7前回-17.7（ユーロ圏消費者信頼感)