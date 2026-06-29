7月7日の静岡県議会閉会日に、リニア新幹線静岡工区の着工判断を表明する鈴木知事は、29日の会見で、これまでの議論の状況などを踏まえ、「総合的に判断する」と述べました。リニアの静岡工区を巡っては、7月1日に鈴木知事とJR東海の丹羽社長が面会するほか、7月7日の県議会閉会日に知事が着工を容認するかどうか表明する予定です。29日の定例会見で、鈴木知事は着工に必要な法令手続きは「詰めの段階を迎えている」と述べたうえで