梅雨前線や、ダブル台風による大雨の影響で各地で被害が出ています。土砂が流れ込み、根元からなぎ倒された電柱――。奈良県十津川村では、29日未明、近くの住民から「土砂が崩れ、電柱も倒れている」と通報がありました。高さおよそ50メートルにわたって土砂が崩れ、道路をふさぎました。巻き込まれた人はいないということですが、国道が通行止めとなり復旧のめどはたっていません。■土砂が流れ込み臨時休園日本列島を襲ったダブ