ボートレース尼崎で7月13日に開幕する「G3オールレディース競走あまがさきピンクルカップ」のドリーム戦出場予定メンバーが決定した。【ピンクルドリーム】（初日12R）＜1＞鎌倉涼（大阪）＜2＞渡辺優美（福岡）＜3＞三浦永理（静岡）＜4＞小野生奈（福岡）＜5＞細川裕子（愛知）＜6＞高田ひかる（三重）※予備は浜田亜理沙（埼玉）、平高奈菜（香川）