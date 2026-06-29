毎日ふたり分の食事を作っているのに、気づけばすべて夫のお腹の中に…。付き合っていた頃は食べっぷりの良さが魅力のひとつだったとのことで、なんとなく強く言い出せない妻の気持ちも分かる気がします。ただ、義母まで「かわいそう」と夫を擁護し始めると、もう妻の逃げ場がなくなっていきそうで…先が心配ですよね。>>【まんが】食い尽くし夫とサヨナラ(ウーマンエキサイト編集部)