２９日午後３時頃、新潟市西区上新栄町の沖合で、「男子高校生３人が溺れている」と釣りをしていた女性から１１０番があった。新潟県警新潟西署によると、２人は自力で岸にたどり着いたが残る１人が行方不明となり、県警や消防などが捜索している。同署や新潟海上保安部によると、３人は仲間と計６人で泳いでいたところ、沖合５０メートルほどの地点で溺れたという。