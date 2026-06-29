日銀秋田支店は、最新の県内の景気について「緩やかに回復している」として、前の月から判断を据え置きました。ただ、景気の動向を判断する主要な項目のうち、「公共投資」については半年ぶりに判断を下方修正しています。日銀秋田支店は、今月の県内景気について、全体として「緩やかに回復している」として、前の月の判断を据え置きました。この判断は、おととし11月から続いています。ただ、景気の動向を判断する主要6項目のう