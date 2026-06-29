音楽に合わせて即興で踊りを見せ合う競技「ブレイキン」の話題です。27日秋田市で、小中学生を対象にした大会が行われ、出場した選手がアクロバティックな技や音楽性あふれるダンスで会場を盛り上げました。27日、秋田市のイオンモール秋田で行われたブレイキンの大会。8月に行われる全国大会の予選で、県の内外から小学生と中学生合わせて約60人がエントリーしました。中学生男子の部、決勝は、同じスタジオでダンス